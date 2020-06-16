 

С риском развития рака молочной железы ученые связали конечные продукты гликирования

16.06.2020, 2:54, Новости дня

Учеными была оценена связь между риском развития рака молочной железы и конечными продуктами гликирования.

По словам ученых, их работа является частью десятилетнего исследования рака простаты, легких, колоректального рака и яичников. Учеными были изучены данные о 78 000 женщин в возрасте от 55 до 74 лет. Эксперты отмечают, что в начале исследования у испытуемых рака не было.

Обнаружилось, что примерно через 11,5 лет у 1 5000 женщин был диагностирован рак молочной железы. Специалисты выяснили, что повышенное потребление конечных продуктов гликирования напрямую связано с увеличенным риском рака молочной железы in situ, а также гормонозависимым раком груди.



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