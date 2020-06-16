 

Авиакомпании обещают ужесточить правила перелетов во время пандемии

16.06.2020, 2:45, Новости дня

Крупные американские авиаперевозчики могут запретить посадку на борт пассажирам без масок, но также могут предоставить маски тем, кто в них нуждается. Вместе с тем, стюардессы не имеют полномочий для имплементации правил авиакомпании, если пассажиры снимают свои маски в салоне.

Отныне авиакомпании будут четко сообщать пассажирам о правилах в отношении масок перед полетом. Отдельное подробное объявление будет делаться на борту. Каждый авиаперевозчик будет самостоятельно определять последствия для пассажиров, которые не соблюдают установленные правила, вплоть до внесения в «черный список».

Среди перевозчиков, вводящих новые правила, Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines и United Airlines,

Некоторые авиакомпании предлагают внести определенные исключения для детей младшего возраста, людей с ограниченными возможностями, а также когда люди едят или пьют.

Ожидается, что меры будут оставаться в силе в течение всего кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного COVID-19, говорится в сообщении.

Некоторые авиакомпании и профсоюзы призвали принять правило на федеральном уровне, обязывающее проводить обеззараживание самолета, обязательное ношение масок, а также определить количество мест, которое должно продаваться на каждом рейсе. «Сейчас не время, чтобы авиакомпании конкурировали друг с другом, когда речь заходит о безопасности», – заявила в понедельник Allied Pilots Association, представляющая пилотов копании American Airlines.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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