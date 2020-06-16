Мнение: Месть помпеянцев

16.06.2020, 2:35, Разное

В Вельцеке (что в северной Галлии) помпеянцы напали на статую Гая Юлия Цезаря, отломав у статую копье и расписав монумент призывами к … хм, пускай будет к восстановлению Римской республики.



Отломанные пальцы тирана.

Также борцы с тиранией Цезаря навестили Кнутцеген, где устроили забой статуй служителей местного христианского культа.

Очевиднцы утверждают, что видели группу диких фракийцев с дубинками.

Вот здесь можно посмотреть на них, когда они были еще целыми https://www.facebook.com/altijdweer/videos/201557584350183

Наместник Галлии требует отыскать виновных, но свои легионы двигать на их поиски не спешит.