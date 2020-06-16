Главное – комфорт и безопасность: “Аэроэкспресс” восстанавливает все отмененные рейсы

16.06.2020, 2:30, Новости дня

"Аэроэкспресс" возобновил рейсы, отмененные из-за коронавируса COVID-19. Неделю назад поезда начали ходить в аэропорт Домодедово. А теперь восстановлено движение по направлениям Внуково и Шереметьево. Что осталось по-прежнему? Какие новые правила нужно соблюдать на железной дороге?

После снятие режима самоизоляции в буквальном смысле оживают крупнейшие железнодорожные узлы столицы. На Белорусском вокзале теперь многолюдно. Возрос пассажиропоток, а вместе с ним — и требования к безопасности.

Без пропусков и ограничений теперь можно уехать в любом направлении. Обеспечить комфортную и здоровую поездку пассажирам — по-прежнему главная задача перевозчика. А это значит, обязательное выполнение предписаний Роспотребнадзора. Термометрия на входе, средства индивидуальной защиты у сотрудников вокзала и пассажиров. Правило, которое никто не отменял. Масочно-перчатоный режим в столице продолжает действовать. Социальная дистанция в здании вокзала и в вагонах. Санитайзеры в свободном доступе, визуальное информирование граждан и не только. Проверку на качество выполнения санитарных норм и соблюдение транспортной безопасности на железной дороге сегодня провели инспекторы Ространснадзора.

"Рейд у нас совмещенный по транспортной безопасности. Но мы обращаем внимание в связи с поручением президента и на обеспечение наиболее безопасного перехода объектов транспорта в режим нормального функционирования. Мы должны понимать, что пассажир должен доверять транспорту. Мы убедились в том, что вокзал сделал очень многое: есть вся необходимая информация, разметка, санитайзеры и так далее", — отмечает заместитель руководителя Ространснадзора Андрей Шнырёв.

Теперь добраться в столичные аэропорты можно быстрее. "Аэроэкспресс" восстанавливает регулярный график движения для поездов на Шереметьевском и Внуковском направлениях. Составы между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево вновь будут курсировать каждые полчаса с 5:30 до полуночи. И приятный бонус — с 15 июня компания запустила бесплатный шаттл между терминалом "Аэроэкспресс" и терминалом В Шереметьево. Добраться во Внуково теперь можно тоже по обычному расписанию, отправление осуществляется с интервалом в час. С 8 июня в прежнем ритме трансфер заработал и по Домодедовскому направлению.

"Все поезда, весь передвижной состав трижды в день проходят дезинфекцию с использованием специальных средств. В поездах более старой версии ЭД4М такая обработка проводится с помощью переносных бактерицидных ламп", — рассказывает заместитель генерального директора "Аэроэкспресс" Михаил Ковальский.

С 15 июня "Аэроэкспресс" не только восстанавливает график движения поездов в полном объеме, но и снижает тарифы. Так, стоимость проезда теперь составит 300 рублей вместо привычных 500, а билет в бизнес-класс можно будет приобрести за 800 рублей. И по традиции сотрудники рекомендуют пользоваться бесконтактным способом оплаты. Это сейчас не только удобно, но и в первую очередь безопасно.