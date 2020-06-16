С 16 июня в Москве заработают летние веранды кафе, музеи и зоопарки

16.06.2020, 2:30, Новости дня

С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В столице заработают летние веранды ресторанов и кафе, зоопарк, музеи и выставочные залы.

График поэтапного снятия ограничений был анонсирован Сергеем Собяниным. 9 июня был отменен пропускной режим и режим самоизоляции, открылись салоны красоты и парикмахерские, заработал каршеринг. Новый этап начинается со вторника, 16 июня.

Если ранее кафе и рестораны могли работать исключительно на доставку, то теперь им разрешено открыть летние веранды. Однако владельцы обязаны исполнять требования Роспотребнадзора: иметь средства индивидуальной защиты и дезинфекции, контролировать температуру сотрудников и посетителей, а столы расставлять так, чтобы гости могли соблюдать социальную дистанцию. Полностью рестораны и кафе откроются 23 июня, передает РИА Новости.

В музеи можно будет попасть только по электронным билетам. При этом музеи также будут соблюдать все необходимые требования по безопасности – средства защиты, контроль температуры тела. Маршрутизация внутри музея будет построена таким образом, чтобы исключить встречные потоки людей. В экскурсионных группах не может быть более пяти человек.

Билеты в зоопарк тоже можно покупать только через Интернет. Останутся закрытыми внутренние помещения павильонов и детский зоопарк. Пока что нельзя будет пользоваться скамейками, детскими площадками и беседками.

С 16 июня откроются также библиотеки, службы проката, рекламные, консалтинговые и прочие агентства, риэлторские конторы. Стоматологические клиники, ранее оказывавшие только экстренную помощь, начнут плановый прием пациентов.

Также можно будет посещать спортивные мероприятия, однако трибуны не должны быть заполнены более чем на десять процентов.