Захарова вообразила реакцию Лондона на российский сериал об отравлении Скрипалей

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16.06.2020, 2:30, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как отреагировал бы Лондон, если бы сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей сняли в России.

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» Захарова сказала, что «на Даунинг-Стрит» заявили бы о попытке Москвы отвлечь «внимание общественности от расследования» и «запутать дело».

Захарова считает, что российский сериал Лондон назвал бы «кремлевской пропагандой» и «дезинформацией», передает РИА «Новости».

«Вот что бы они сказали», – сообщила официальный представитель МИДа, добавив, что «все дело, как вы понимаете, было полностью сфальсифицировано».

«Это колоссальная махинация в общем-то в традициях Туманного Альбиона», – сказала она.

Напомним, корпорация Би-би-си начала показ игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings). Сериал рассказывает о том, что якобы происходило в английском Солсбери после инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль.



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