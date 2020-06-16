«Современник» призвал к великодушию и милосердию в ситуации с Ефремовым

16.06.2020, 2:08, Новости дня

Коллектив театра «Современник» прокомментировал ситуацию вокруг актера Михаила Ефремова, который в пьяном виде устроил смертельное ДТП.

В пресс-службе «Современника» заявили, что «молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить» произошедшее. Отмечается, что Ефремов «был и остается неотъемлемой частью театра». Как заявили в театре, «случившееся – огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить».

Коллектив театра выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова, а также пожелал Ефремову и его родным «душевной стойкости», передает РИА «Новости».

«Современник» попросил всех оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Отмечается, что «повернуть время вспять» нельзя, но не нужно «становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать».

Театр призвал «не давать агрессии, негативной энергии разрастаться», отметив, что «милосердие – это величайший дар», в котором «сегодня нуждается каждый из нас».

8 июня вечером пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель Lada умер в больнице.