“Dомашний” объявил о съемках нового сезона сериала “Женский доктор”

16.06.2020, 2:06, Разное

В центре сюжета

теленовеллы “Женский доктор” акушер-гинеколог Александр Родионов. В прошлом

сезоне картины герой остался с разбитым сердцем. Создатели ленты обещают, что в

новых эпизодах обаятельному доктору представится шанс стать счастливым.

Возможно, к Александру Родионову

вернется экс-возлюбленная Наталья Тимченко. Может быть, доктора приведет в чувства новая

зазноба, или душевная рана затянется благодаря девушке из прошлого.

Рядом с Александром постоянно

будет оказываться обаятельная Карина. Наметится романтическая

линия, однако выяснится, что девушка преследует корыстную цель.

Главная интрига нового сезона сериала “Женский доктор” закрутится вокруг загадочного персонажа – Ольги

Викторовны Ольховской. Роковая красавица сможет изменить судьбу одного из

героев и повлиять на работу всей клиники. Эта роль досталась актрисе Катерине

Тышкевич.

По словам создателей, герой Игорь Гордеев – темная лошадка. Это коварный карьерист без сердца, который думает только о прибыли. Противостоит персонажу заведующая отделением

репродуктологии Рита Андреевна. Игорь ненавидит Риту, но не может не поддаться ее чарам.