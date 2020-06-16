“Dомашний” объявил о съемках нового сезона сериала “Женский доктор”
16.06.2020, 2:06, Разное
В центре сюжета
теленовеллы “Женский доктор” акушер-гинеколог Александр Родионов. В прошлом
сезоне картины герой остался с разбитым сердцем. Создатели ленты обещают, что в
новых эпизодах обаятельному доктору представится шанс стать счастливым.
Возможно, к Александру Родионову
вернется экс-возлюбленная Наталья Тимченко. Может быть, доктора приведет в чувства новая
зазноба, или душевная рана затянется благодаря девушке из прошлого.
Рядом с Александром постоянно
будет оказываться обаятельная Карина. Наметится романтическая
линия, однако выяснится, что девушка преследует корыстную цель.
Главная интрига нового сезона сериала “Женский доктор” закрутится вокруг загадочного персонажа – Ольги
Викторовны Ольховской. Роковая красавица сможет изменить судьбу одного из
героев и повлиять на работу всей клиники. Эта роль досталась актрисе Катерине
Тышкевич.
По словам создателей, герой Игорь Гордеев – темная лошадка. Это коварный карьерист без сердца, который думает только о прибыли. Противостоит персонажу заведующая отделением
репродуктологии Рита Андреевна. Игорь ненавидит Риту, но не может не поддаться ее чарам.
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