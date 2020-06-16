Жена Реввы встала на защиту высмеивающего десантников Киркорова

16.06.2020, 2:06, Разное

С критикой в адрес Филиппа Киркорова недавно выступил экс-командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Владимир Шаманов. Юмористическое видео с артистом в берете и тельняшке показалось генерал-полковнику оскорбительным. Он хочет, чтобы Киркоров не только извинился, но и удалил ролик из “Инстаграм”.

Насчет произошедшего высказалась жена шоумена Александра Реввы. Анжелика не видит в ролике ничего оскорбительного. К такому юмору можно относиться по-разному, заметила супруга резидента Comedy Club. Она посоветовала не воспринимать шутку Филиппа остро.

Анжелика призналась, что тоже публикует ролики, главный посыл которых – нести позитив.

“Я просто хочу, чтобы люди улыбались. Никакой глубокой начинки в этом нет”, – сказала Ревва.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Дек 2018 в 10:07 PST

Ранее скандал прокомментировала помощница Филиппа Киркорова. Она отметила, что артист просто исполнял придуманную сценаристами роль.