 

Жена Реввы встала на защиту высмеивающего десантников Киркорова

16.06.2020, 2:06, Разное

С критикой в адрес Филиппа Киркорова недавно выступил экс-командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Владимир Шаманов. Юмористическое видео с артистом в берете и тельняшке показалось генерал-полковнику оскорбительным. Он хочет, чтобы Киркоров не только извинился, но и удалил ролик из “Инстаграм”.

Насчет произошедшего высказалась жена шоумена Александра Реввы. Анжелика не видит в ролике ничего оскорбительного. К такому юмору можно относиться по-разному, заметила супруга резидента Comedy Club. Она посоветовала не воспринимать шутку Филиппа остро.

Анжелика призналась, что тоже публикует ролики, главный посыл которых – нести позитив.

“Я просто хочу, чтобы люди улыбались. Никакой глубокой начинки в этом нет”, – сказала Ревва.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Дек 2018 в 10:07 PST

Ранее скандал прокомментировала помощница Филиппа Киркорова. Она отметила, что артист просто исполнял придуманную сценаристами роль.



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