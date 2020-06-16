Жена Реввы встала на защиту высмеивающего десантников Киркорова
16.06.2020, 2:06, Разное
С критикой в адрес Филиппа Киркорова недавно выступил экс-командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Владимир Шаманов. Юмористическое видео с артистом в берете и тельняшке показалось генерал-полковнику оскорбительным. Он хочет, чтобы Киркоров не только извинился, но и удалил ролик из “Инстаграм”.
Насчет произошедшего высказалась жена шоумена Александра Реввы. Анжелика не видит в ролике ничего оскорбительного. К такому юмору можно относиться по-разному, заметила супруга резидента Comedy Club. Она посоветовала не воспринимать шутку Филиппа остро.
Анжелика призналась, что тоже публикует ролики, главный посыл которых – нести позитив.
“Я просто хочу, чтобы люди улыбались. Никакой глубокой начинки в этом нет”, – сказала Ревва.
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Ранее скандал прокомментировала помощница Филиппа Киркорова. Она отметила, что артист просто исполнял придуманную сценаристами роль.
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