Das Erste – на плантациях какао в Африке по-прежнему активно задействуют детский труд

16.06.2020, 2:06, Новости дня

На плантациях какао в Кот-д-Ивуаре и Гане продолжают работать 2,26 миллионов детей, пишет Das Erste, ссылаясь на исследование университета Чикаго. Как пишет издание, одна из причин использования детского труда — низкие цены на какао, подталкивающие местных фермеров к переработкам.



Reuters

В Кот-д-Ивуаре и Гане более 2,2 миллионов детей трудятся на плантациях какао, пишет Das Erste. Издание отмечает, что специальные службы пытаются минимизировать детский труд в этих странах: в противном случае странам-лидерам по производству какао в Западной Африке грозят штрафные меры со стороны США. Санкции не только окажут отрицательное влияние на экономику, но и создадут для стран негативный образ в мире.

Das Erste пишет, что какао-индустрия приобрела негативный имидж в 2001 году, после документального фильма BBC, запечатлевшего детский труд на плантациях. Тогда два американских сенатора считали, что имеются высокие шансы принять закон против эксплуатации детей, как в Кот-д-Ивуаре, так и в Гане. В результате был заключён компромисс: детский труд должен был быть сокращён на 70% к 2015 году. Позднее срок перенесли на 2020 год.

На протяжении всех пяти лет университет Чикаго мониторил ситуацию в обеих странах: согласно его последнему, ещё не опубликованному исследованию, на плантациях Кот-д-Ивуара и Ганы продолжают работать 2,26 миллионов детей. 2 миллионов из них работают в условиях особой опасности.

Исследователь Фридель Хютц-Адамс констатирует, что за прошедшее время не было достигнуто никакого прогресса, пишет Das Erste. Хютц-Адамс отмечает, что одной из причин этого является падение цен на какао, вынуждающее местных крестьян добывать больше. На данный момент, цена за 30 грамм какао, необходимого для производства стандартной плитки шоколада, составляет 7 центов.

В исследовании университета Чикаго отмечается, что ситуация обстоит лучше там, где семьям помогают консультациями, делом и деньгами. Впрочем, критики отмечают, что, учитывая миллиардные доходы, индустрия выделяет крайне скромные суммы для стабилизации положения фермеров.

Как пишет Das Erste, для исправления ситуации должны приниматься законы о цепочках поставок, которые защитили бы существование малых фермерских хозяйств. Кроме того, для какао и шоколадной индустрии должны быть выработаны общие правила игры.