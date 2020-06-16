 

“Отвратительные антироссийские выходки”. В Москве отреагировали на размещение символики СБУ возле дипмиссий РФ в Украине

16.06.2020, 2:05, Новости дня

Посольство России в Киеве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины в связи с акцией у зданий российских диппредставительств. Об этом 15 июня сообщил сайт МИД РФ.

“Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками. При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. “Креативность” проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове”, – жалуются россияне.

Москва обвиняет Украину в невыполнении Венской конвенции о дипломатических сношениях и требует принять “надлежащие меры” для предотвращения нарушения спокойствия дипломатов и создания “должных условий для их нормальной работы”.

Накануне Дня России, который празднуется 12 июня, рядом с российскими дипмиссиями в Киеве, Львове и Одессе появились билборды с гербом департамента контрразведки СБУ, а в Харькове, на стене дома возле Генконсульства РФ, – патриотический мурал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / В США найден клад стоимостью $1 млн, который коллекционер спрятал 10 лет назад. Во время поисков четыре человека погибли

22.05 / Авианосец «Теодор Рузвельт» впервые вышел в море после вспышки коронавируса на борту

21.05 / В США подсчитали, сколько жизней можно было бы спасти своевременной самоизоляцией

13.05 / Команда ученых продемонстрировала прототип квантового радара

19.05 / Нарколог Брюн объяснил, почему российские школьники меньше пьют и курят

07.05 / Рада приняла закон о проведении “усиленного тестирования” на коронавирус в Украине

10.05 / Мясоеды обладают более крепкой психикой, чем вегетарианцы

19.05 / Молдова обвинила одного из богатейших граждан в «краже века»

30.04 / Мишустин ограничил личное общение за несколько недель до выявления COVID-19

01.06 / Минобороны потребовало от НАТО воздержаться от агрессивных действий на фоне пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска