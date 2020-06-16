 

Израиль в ближайшие недели ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли с Украиной – МИД

16.06.2020, 2:05, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Израиля Габи Ашкенази, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины 15 июня.

Министры договорились поддерживать дружеские личные отношения, развивать торговлю между двумя странами, поддерживать высокий уровень политического диалога и продолжать взаимную поддержку в международных организациях, отметил МИД.

“Министр иностранных дел Израиля заверил, что новый Кнессет намерен в ближайшие недели ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем”, – сообщает Министерство иностранных дел.

Дмитрий Кулеба пригласил израильского коллегу посетить с визитом Украину. 

В 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил $1 млрд 116,3 млн.

Новое правительство Израиля приведено к присяге 17 мая 2020 года.

Введение зоны свободной торговли между Украиной и Израилем может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.

Зеленский 6 августа 2019 года подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Кабмином Украины и правительством Государства Израиль. Документ подписали 21 января 2019 года в Иерусалиме. 11 июля 2019 года его ратифицировала Верховная Рада.

Соглашение вступит в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга, что их внутренние юридические процедуры выполнены. Действие соглашения не распространяется на аннексированный Крым, а также неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии России и восстановления конституционного строя в оккупированных регионах.

С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины примерно для 80% украинских промышленных товаров, также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт, сообщали в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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