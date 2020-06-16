«Напоминает дела Дрейфуса и Бейлиса»

16.06.2020, 1:50, Разное

Обращение Герты Мюллер, Светланы Алексиевич и Джонатана Литтелла к комиссару Совета Европы по правам человека в поддержку Юрия Дмитриева.

15 июня в Петрозаводском городском суде после карантина возобновился процесс по делу историка Юрия Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. В 2018 году Дмитриева — удивительный случай — уже оправдывали по первой статье, и лишь тогда следствие выдвинуло новое обвинение, еще страшнее. Коллеги Дмитриева уверены, что его преследуют за его работу: он 30 лет ищет места массовых расстрелов на северо-западе России, находит их и восстанавливает память о казненных. До конца процесса остаются считаные заседания. Ранее коллективные письма за Дмитриева уже подписывали более 150 российских деятелей культуры и более 400 иностранных ученых. Сегодня «Новая газета» публикует обращение выдающихся современных европейских писателей, Нобелевских лауреатов Герты Мюллер и Светланы Алексиевич и лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтелла к Комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович.

Юрий Дмитриев. Фото: Анна Артемьева / «Новая»Дунье Миятович,

Комиссару Совета Европы по правам человека

Уважаемая госпожа Миятович!

Нами движет тревога за жизнь и судьбу российского историка Юрия Дмитриева, выдающегося исследователя ГУЛАГа и первооткрывателя расстрельного полигона сталинских времен в Сандармохе (Республика Карелия, Россия). Его уголовное дело сейчас рассматривает городской суд в Петрозаводске.

Вам, как Комиссару Совета Европы по правам человека, это дело, безусловно, известно: оно началось в декабре 2016 года с гнусного обвинения Дмитриева в изготовлении детской порнографии, и закончилось — как тогда казалось — его полным оправданием в марте 2018 года. Мы убеждены, что пристальное внимание к делу и общественный резонанс, который оно вызвало не только в России, но и в других странах, сыграли в этом свою роль.

Однако государственная прокуратура добилась отмены оправдательного приговора и выдвинула более страшное обвинение, на этот раз в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери Юрия.

Думается, что на выбор отвратительной уголовной статьи сильно повлиял укоренившийся в массовом сознании негативный стереотип: отец-одиночка — это потенциальный насильник.

Судя по тому, что мы читали об этом деле, зиждется оно, как и первое, на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории. Российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении.

Не будем забывать и сегодняшний российский контекст — это, увы, ползучая реабилитация сталинизма…

И Дмитриев, установивший имена нескольких тысяч жителей пятидесяти восьми национальностей, расстрелянных в Сандармохе, и создавший там народный мемориал памяти, — как кость в горле.

По предъявленным статьям 64-летний историк может быть осужден на срок до 20 лет.

Такой приговор будет концом не только его исследовательской работы, но и жизни.

Об исковерканной судьбе его приемной дочери страшно даже подумать.

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Дело Дмитриева в каком-то смысле очень напоминает нам два знаменитых уголовных дела, когда-то потрясших Европу: офицера Дрейфуса и мещанина Бейлиса, которые также имели явную политическую подоплеку и использовали массовые предрассудки.

Помнится, и за Дрейфуса, и за Бейлиса вступились выдающиеся интеллектуалы из разных стран Европы, не верившие в их вину. Сегодня в борьбе за свободу и доброе имя Юрия Дмитриева объединили усилия рядовые граждане и деятели культуры и науки нашего континента, а двадцать послов европейских стран в РФ посетили мемориальный комплекс Сандармох осенью 2019 года, отдав дань и жертвам террора, и гражданскому подвигу Юрия Дмитриева.

6-я статья Европейской Конвенции о правах человека говорит о праве на справедливое судебное разбирательство. Мы убеждены, если разбирательство по делу Дмитриева будет справедливым, Юрий выйдет на свободу.

«Правды — вот всё, чего я жажду страстно!» — написал Эмиль Золя в знаменитой статье «Я обвиняю!»

Правда в деле Дмитриева — вот то, ради чего мы поднимаем свой голос.

Госпожа Миятович, присоединитесь и Вы к нему!

Герта Мюллер, Германия, лауреат Нобелевской премии по литературе (2009)

Светлана Алексиевич, Беларусь, лауреат Нобелевской премии по литературе (2015)

Джонатан Литтелл, Франция, лауреат Гонкуровской премии (2006)