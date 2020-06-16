Создан первый в мире прототип трехмерного бионического глаза

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16.06.2020, 1:40, Новости дня

Прототип первого в мире трехмерного бионического глаза под названием EC-Eye является полноценной попыткой ученых воссоздать конструкцию биологического глаза.

Ранее подобные устройства создавались на основе двухмерных датчиков из микрокамер. Строение этого прототипа отличается уникальной поверхностью, где расположено много световых датчиков для имитации фоторецепторов на сетчатке человека. Провода, созданные из жидкого металла, используются в качестве зрительного нерва.

По словам разработчиков, устройство может захватывать детали окружающих его объектов. Пока специалисты занимаются повышением массива датчиков и экспериментируют с другими материалами, чтобы в будущем создать полноценную замену человеческому глазу.



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