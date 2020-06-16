 

Экспертами было обнаружено новое состояние материи

16.06.2020, 1:40, Новости дня

Американскими учеными была обнаружена новая фаза вещества, о которой до этого момента специалистам было известно только в теории.

Во время исследования фаза молекулы RM734 при низкой температуре демонстрировала аномальные характеристики. Обнаружилось, что в новой фазе молекула оказалась в 100-1000 раз чувствительнее к электрическим полям.

По словам ученых, нематические жидкие кристаллы отличаются низкой чувствительностью к электрическим полям. Это происходит по причине того, что в составе жидкого кристалла молекулы упорядочиваются одинаковым образом. На сегодняшний день нематические жидкие кристаллы широко используются человеком для создания жидкокристаллических дисплеев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Власти Киева планируют возобновить работу общественного транспорта с 22 мая

07.05 / Умер госпитализированный с подозрением на коронавирус духовник Введенского монастыря

03.06 / Байден победил на праймериз в большинстве штатов

02.06 / Артисты и общественные деятели зачитали в ролике RT преамбулу Конституции

10.04 / Появилось видео испытания «угрожающей» Крымскому мосту украинской ракеты

18.05 / Украинцы рассказали, кого считают лучшим президентом в истории

25.05 / Зампрокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на взятку

02.06 / НАБУ начнет расследование в отношении родственника одного из чиновников офиса президента

28.05 / Предприимчивые дельцы греют руки на панике с вышками 5G

21.05 / Стало известно об успешных госиспытаниях Су-57

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска