Экспертами было обнаружено новое состояние материи

16.06.2020, 1:40, Новости дня

Американскими учеными была обнаружена новая фаза вещества, о которой до этого момента специалистам было известно только в теории.

Во время исследования фаза молекулы RM734 при низкой температуре демонстрировала аномальные характеристики. Обнаружилось, что в новой фазе молекула оказалась в 100-1000 раз чувствительнее к электрическим полям.

По словам ученых, нематические жидкие кристаллы отличаются низкой чувствительностью к электрическим полям. Это происходит по причине того, что в составе жидкого кристалла молекулы упорядочиваются одинаковым образом. На сегодняшний день нематические жидкие кристаллы широко используются человеком для создания жидкокристаллических дисплеев.