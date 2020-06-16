Посол Германии в США: американские военные поддерживают трансатлантическую безопасность

16.06.2020, 1:30, Новости дня

Войска США находятся в Европе для поддержки трансатлантической безопасность и распространение американского влияния. Об этом заявила посол Германии в США Эмили Хабер после того, как президент Трамп объявил о планах сократить число размещенных в стране американских военнослужащих до 25000.

«Наше сотрудничество в военной сфере военным и в сфере безопасности всегда был очень тесным и останется таковым», – заявила посол, выступая на виртуальном круглом столе, организованном Советом по международным отношениям. – «Американские военные не находятся на территории Германии для ее защиты. Они там, чтобы поддерживать трансатлантическую безопасность, а также чтобы распространять американское влияние в Африке и Азии».