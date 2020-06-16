 

Белый дом обещал вернуть Уилана в США

16.06.2020, 1:30, Новости дня

Американец Пол Уилан, которого Мосгорсуд признал виновным в шпионаже против России, должен благополучно вернуться в США, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

По его словам, «обращение» с Уиланом и приговор являются «совершенно ошибочными». О’Брайен заверил, что Белый дом «не остановится до тех пор, пока Пол благополучно не вернется» в США, передает ТАСС.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговором американцу.

Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Отметмим, что у осужденного американца есть гражданство еще трех государств.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / На Черноморском флоте появился первый женский экипаж

19.05 / В РФ определились с вариантами проведения детского отдыха в летних лагерях

22.05 / Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн досрочно вышел из тюрьмы

10.06 / В Благовещенске трехлетняя девочка выжила, упав с четвертого этажа

17.04 / Депутаты решили изменить график работы

19.05 / “Суд” в Крыму постановил принудительно доставить Бекирова на заседание

23.04 / Заявление “Слуги народа” об отказе от госфинансирования поступило в НАПК

28.05 / Песков рассказал об активном процессе получения бизнесом различных видов поддержки

13.04 / Джонсон вылечился от коронавируса

11.04 / Контролер избил безбилетника на железнодорожной станции в Подмосковье. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска