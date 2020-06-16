 

Белый дом обещал вернуть Уилана в США

16.06.2020, 1:30, Новости дня

Американец Пол Уилан, которого Мосгорсуд признал виновным в шпионаже против России, должен благополучно вернуться в США, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

По его словам, «обращение» с Уиланом и приговор являются «совершенно ошибочными». О’Брайен заверил, что Белый дом «не остановится до тех пор, пока Пол благополучно не вернется» в США, передает ТАСС.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговором американцу.

Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Отметмим, что у осужденного американца есть гражданство еще трех государств.



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