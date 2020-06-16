 

World Athletics не дала ВФЛА отсрочки для выплаты штрафа в 5 млн долларов

16.06.2020, 1:30, Новости дня

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отклонила просьбу Всероссийской федерации легкой атлетики об отсрочке выплаты штрафа в 5 млн долларов, сообщила пресс-секретарь World Athletics Николь Джеффри.

Она заявила, что не будет «никаких изменений в санкциях». Джеффри сообщила, что 1 июля – «крайний срок платежа».

ВФЛА просила отложить выплату в связи с ситуацией с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Напомним, World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 млн долларов из-за допингового скандала. Из них 5 млн являются условным штрафом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / «Демонстрация силы» – бомбардировщик США пролетел рядом с границами России и Китая

22.04 / Артист Албегов высказался о поведении жителей Владикавказа стихами осетинского поэта

14.06 / Чтобы увидеть победу Украины, мы должны и сегодня действовать жестко и решительно – экс-командир “Азова” Жорин

10.06 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

20.04 / Мэрия Москвы купит 10 тысяч смартфонов для проверки цифровых пропусков

10.06 / Россия укрепит лидерство на рынке газа

04.06 / Генерал ФСБ объяснил поведение встающих на колени полицейских в США

24.04 / Кабмин уволил Верланова и Нефьодова

03.06 / Азербайджан запретит гражданам выход на улицы из-за вспышки коронавируса

31.05 / Лионель Месси — о пандемии: футбол и жизнь уже не будут прежними

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска