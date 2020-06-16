 

World Athletics не дала ВФЛА отсрочки для выплаты штрафа в 5 млн долларов

16.06.2020, 1:30, Новости дня

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отклонила просьбу Всероссийской федерации легкой атлетики об отсрочке выплаты штрафа в 5 млн долларов, сообщила пресс-секретарь World Athletics Николь Джеффри.

Она заявила, что не будет «никаких изменений в санкциях». Джеффри сообщила, что 1 июля – «крайний срок платежа».

ВФЛА просила отложить выплату в связи с ситуацией с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Напомним, World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 млн долларов из-за допингового скандала. Из них 5 млн являются условным штрафом.



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