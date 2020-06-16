 

Мнение: Президента Арктической Академии обвиняют в государственной измене

16.06.2020, 1:18, Разное

Главу Арктической Академии Наук, капитана 1-го ранга в отставке Валерия Митько обвинили в государственной измене.
Митько с февраля 2020-го года находится под домашним арестом (действует до 10 октября 2020 года), ему предъявлено обвинение по 275-й статье УК РФ "Государственная измена".
Обвиняют его в том, что он передал информацию о секретных технологиях китайцам (что именно не уточняют, так как Митько давал подписку о неразглашении, но предполагается информация о гидроакустике и системах обнаружения подводных лодок).

Митько уже 78 лет (в структурах ВМФ служил  1963 по 1994-й). С 2016-го года преподавал китайцам в Даляньском морском университете. На этот период по мнению следствия и приходится процесс передачи секретных материалов, которые Митько вывозил в Китай в течение года. В какой-то период Митько передал засекреченную информацию китайским спецслужбам за денежное вознаграждение.
В общем, выглядит как классический промышленный шпионаж. Интерес Китая понятен – с учетом форсирования кораблестроительной программы, он сейчас крайне заинтересован в получении доступа к технологиям, которые можно в этой программе реализовать, а противолодочная борьба у китайцев (в отличие от отечественного флота), никогда не была особо сильной стороной. Примерно также китайцы работали с бывшими специалистами Николаевского завода, которые в советское время занимались вопросами проектирования и строительства авианесущих кораблей. Таких специалистов обхаживали, приглашали в Китай преподавать для китайских кораблестроителей. Ну и попутно пытались через них получить доступ к той или иной технической информации, которая могла бы помочь китайской программе строительства авианосцев. Но если с Украины уже почти все что можно выгребли, то вот у России до сих пор есть пакет технологий, которых нет у Китая и к которым китайцы хотели бы приобщиться.
Разумеется, передача секретных технологий это государственная измена и Митько даже несмотря на возраст, может получить серьезный срок, если его вина будет доказана.
Митько свою вину отрицает и по заявлению адвокатов, он не перевозил в Китай чего либо секретного, чего нельзя было бы найти в открытых источников. Впрочем, у ФСБ иное мнение по этому вопросу.

Источник: Colonel Cassad



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