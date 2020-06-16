 

Удмуртия сняла значительную часть ограничений и отменила карантин для приезжих

16.06.2020, 1:15, Новости дня

Российские регионы постепенно снимают ограничения, которые вводили для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. В Удмуртии с понедельника возобновили работу кафе и рестораны. Для посетителей вновь открыли фитнес-центры и бассейны. К привычному графику вернулись большие магазины.

Но пока везде еще необходимо соблюдать меры безопасности. Также с 15 июня в республике отменили двухнедельный карантин для приехавших из других регионов, передает телеканал "Россия 24".



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