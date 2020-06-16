 

Трамп решил оставить Германию “без защиты от России”

16.06.2020, 1:15, Новости дня

Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч. Берлин просрочил свои платежи в НАТО, напомнил Трамп. К тому же, по его словам, Германия платит лишь один процент ВВП, а должна два. Американские военные тратят много денег в европейской стране, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Трампа. "Они должны миллиарды, миллиарды долларов", — подчеркнул президент. 

Если Берлин не платит взносов в бюджет НАТО, то почему США должны помогать ему, задался Трамп вопросом. РФ получает от Германии миллиарды долларов за энергию, сообщил он и спросил, почему же тогда США должны защищать немцев от России? "Так не годится", — отметил президент.

Берлин был застигнут врасплох решением Трампа. Он не предупредил Германию о сокращении числа военных на ее территории. Вместе с тем министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что сокращению контингента удивляться не приходится: между Вашингтоном и Берлином сейчас сложные отношения.



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