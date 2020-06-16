 

КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

16.06.2020, 1:15, Новости дня

Согласно сообщению агентства ЦТАК, власти Северной Кореи изучают возможность ввода войск в демилитаризированную зону. 

Армия КНДР готова "немедленно и последовательно" выполнять приказы партии и правительства, передает РИА Новости. Армия готова "снова выступить" в зону и принять меры по укреплению "дальнейшей настороженности" в отношении Южной Кореи. Также ее задачей будет являться "превращение фронта в крепость".

Демилитаризованная зона разделяет Корейский полуостров на две части. Ее ширина составляет 4 километра, длина – 241 километр. Военная демаркационная линия была зафиксирована Соглашением о перемирии 27 июля 1953 года в селении Пханмунджом. В этот населенный пункт обычно прибывают делегации КНДР и Южной Кореи для проведения переговоров.

На границе много раз проходили вооруженные конфликты. Под демилитаризированной зоной со стороны севера вырыто множество туннелей.



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