 

КНДР пригрозила вернуть войска в демилитаризованные зоны

16.06.2020, 1:08, Новости дня

Северная Корея может вернуть войска в районы, из которых вывела их по соглашениям с Южной Кореей, сообщил генштаб Корейской народной армии.

КНА рассматривает «план действий» по возвращению войск в демилитаризованные зоны. КНДР собирается «превратить линию фронта в крепость», чтобы «усиливать бдительность против Юга», передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Северная Корея заявила, что отношения с Южной «становятся все хуже и хуже», поэтому КНА «внимательно следит за ситуацией». КНДР готова «обеспечить военными средствами любые внешнеполитические решения».

Генштаб намерен составить «планы действий» и получить «одобрение от Центрального военного комитета партии».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении отношений между Пхеньяном и Сеулом.



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