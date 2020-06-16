 

“У меня случилась жуткая истерика”: облысевшая Фриске довела Лисовца

16.06.2020, 0:54, Разное

В последний раз стилист виделся с Жанной Фриске за три месяца до ее смерти. Тогда она вернулась в Россию из-за границы, где проходила длительный курс лечения. Певица приехала к Владу Лисовцу в салон, чтобы подстричься.

По словам стилиста, располневшая артистка совсем не стеснялась своего внешнего вида.
“Жанна хромала, ходила с тростью”, – рассказал Лисовец. Она зашла в салон, поздоровалась со всеми и похвасталась новыми кроссовками.

Когда стилист спросил, как она хочет подстричься, то услышал неожиданный ответ. “Без разницы. Я все равно ничего не вижу”, – сказала Фриске. Слова певицы ужаснули Лисовца. Он с содроганием вспоминает, как стриг звезду, у которой практически не осталось волос.

В тот день стилист и артистка много шутили. “Это было наше обычное общение, но я видел, как другие люди со слезами смотрели на нас, потому что все понимали ситуацию”, – сообщил Влад Лисовец в интервью “Московскому комсомольцу”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Янв 2019 в 6:03 PST

Как только певица покинула салон, у стилиста случилась жуткая истерика. Та встреча с артисткой разделила его жизнь на “до” и “после”. У Жанны Фриске была невероятная сила воли. Она не жаловалась на судьбу и стойко переносила испытание.



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