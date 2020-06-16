RND – 20 лет назад конец советского «Мира» стал началом МКС

16.06.2020, 0:50, Новости дня

20 лет назад, 16 июня 2000 года орбитальная станция «Мир» стала необитаемой, пишет RND. А ещё через год её свели с орбиты и затопили в Тихом океане. Создание первого аванпоста человечества за пределами Земли стало вехой в истории пилотируемой космонавтики, а также символом сотрудничества в эпоху холодной войны, рассказывает немецкое издание.



Reuters

Ровно 20 лет назад 16 июня 2000 года российский космонавт Сергей Залётин последним покинул орбитальную станцию «Мир», пишет RND. Он и его коллега Александр Калери были участниками операции по спасению аванпоста человечества в космосе, страдавшего на тот момент от большого количества поломок. Его собирались превратить в своеобразный отель для желающих побывать за пределами Земли, но не хватило финансирования, напоминает издание.

В результате 23 марта 2021 по решению Москвы произошло то, что и должно было произойти: «Мир» свели с орбиты и затопили в Тихом океане. За время эксплуатации станция успела сделать 86 300 оборотов вокруг Земли. На ней побывали 100 космонавтов.

Её создание в 1986 году стало вехой в истории пилотируемой космонавтики, а также символом сотрудничества в эпоху холодной войны. Это было не просто технологическое достижение, подчеркнул глава Европейского космического агентства Ян Вернер: «Мир» значительно увеличил и геополитический масштаб космонавтики». Также станция должна была доказать превосходство Советского Союза в этой сфере, продолжает издание. Проект по её созданию был реакцией Кремля на «обидный проигрыш» в гонке к Луне.

«День, когда станция, ставшая мне домом на полгода, сгорела в атмосфере, был печальным моментом», — вспоминает немецкий астронавт Томас Райтер. Но не стоит забывать, что изначально планировалось, что «Мир» пробудет в космосе только шесть лет, напоминает он. В результате же он пробыл на орбите 15 лет, из-за чего под конец срока эксплуатации был не в лучшем состоянии. За этот период на станции произошло 1500 поломок.

Но конец «Мира» стал началом Международной космической станции. И опыт, накопленный на советской станции, сильно помог в реализации совместного международного проекта, подчёркивает Райтер. Он надеется, что Россия, США, Европа и, возможно, Китай продолжат сотрудничать в сфере освоения космоса.