 

В Южной Корее призвали КНДР к разрядке

16.06.2020, 0:49, Новости дня

Северная и Южная Корея должны помнить о “духе примирения”, чтобы снизить возникшую в последние дни напряженность в отношениях. Об этом, выступая в Сеуле 15 июня, заявил министр объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль, сообщает агентство Yonhap.

Он напомнил о 20-й годовщине первого саммита на высшем уровне, в котором приняли участие тогдашний южнокорейский президент Ким Дэ Чжун и глава КНДР Ким Чен Ир, отец нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына. Декларацию, подписанную 15 июня 2000 года в Пхеньяне, министр назвал “переломным моментом” в истории разделенного народа.

Мир не может быть достигнут сам по себе, обе страны должны помнить о ключевых пунктах декларации, если не хотят “потерять ориентиры в условиях нынешнего кризиса”, отметил Ким Ен Чхоль.

Его заявления последовали спустя два дня после того, как сестра Ким Чен Ына, высокопоставленный деятель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон пригрозила применить армию для предотвращения провокаций и оскорблений ее брата со стороны живущих на юге перебежчиков.

КНДР потребовала, чтобы власти Южной Кореи приняли меры против активистов, которые переправляют через границу политические листовки и другие антипхеньянские материалы.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после событий 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

С 2018 года отношения между двумя Кореями несколько улучшились. По итогам переговоров в Пхеньяне в сентябре 2018 года главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предполагавшее снижение напряженности на полуострове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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