Мандельштамовское

16.06.2020, 0:35, Разное

Как много сознанья своей правоты у праведных жителей России!

Петр Саруханов / «Новая газета»

Ведь поэзия есть сознание своей правоты. Горе тому, кто утратил это сознание. Он явно потерял точку опоры.

Осип Мандельштам. О собеседнике

Как много сознанья своей правоты

У праведных жителей России!

По этому признаку — веришь ли ты? —

Они поголовно святые.

Один — резонер, недвусмысленный хам

С повадкой лгуна и садиста,

Долдон, равнодушный к мольбам и стихам,

Но пьяным за руль не садился.

Другой воплощает собою народ,

Глубинный, как крыса в подвале,

Но взяток не брал и сейчас не берет

(Тем более что не давали).

Иной защищает родную страну,

Наемником став из-за денег;

Иной ежедневно колотит жену,

Но все-таки ей не изменник.

На фоне таких безупречных людей

С их громким и грозным «Пристукнем!»

Любой инородец (surtout* иудей)

Себя ощущает преступным.

С рождения им искажает черты —

Простые, как каша из полбы, —

Такое сознанье своей правоты,

Что ангел глаза бы отвел бы.

С моралью у ангела — полный завал

На фоне российского чуда;

Апостол такой правоты не знавал,

Одно исключенье — Иуда.

И сам президент (но о нем ничего),

И вся его клика (ни слова)

Уверены кровно: за них большинство

(Как раз повторил это снова).

На свете таких персонажей полно

По милости щедрого Бога,

Но там, где стремительно близится дно,

Их как-то особенно много.

И ежели верят они искони

Безгрешности собственной серой,

То что же стихов-то не пишут они

С такою упрямою верой?

С такой правотою, какую слабо

Иметь Иисусу и Будде, —

Гомера, Верлена, Бодлера, Рембо

Затмили бы местные люди.

И сам президент, заправляющий там,

Был так бы для лирики ценен,

Что, раз прочитавши его, Мандельштам

В петлю бы полез, как Есенин.

Похоже, придется оставить мечты

О новых свершеньях без счета,

И мало сознанья своей правоты,

Чтоб делать приличное что-то.

………………………………………..

Уместна ли Родине бедной хула?

Прогноз мой размыт и неточен.

Не смею сказать, что она умерла,

Но как-то ей очень не очень.

В умах безнадега, в ушах ни гу-гу,

Бесплодно иссохшее лоно,

И мельниц колеса зимуют в снегу,

И стынет рожок почтальона.

Дмитрий Быков

обозреватель

* В особенности (фр.).