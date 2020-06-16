У стрелявшего в сотрудников ДПС мужчины нашли экстремистские материалы

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16.06.2020, 0:30, Новости дня

В ходе обыска в квартире уроженца Ингушетии, открывшего стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве, найдены экстремистские материалы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что «найдена экстремистская литература».

Напомним, неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве. Пострадали двое полицейских, один находится в тяжелом состоянии. Нападавший также получил ранение. Опубликована видеозапись инцидента.

Сообщалось, что мужчина открыл стрельбу целенаправленно и без какой-либо видимой причины.



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