Расследование столкновений выходцев из Чечни и Африки начали во Франции

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16.06.2020, 0:30, Новости дня

Во Франции проводят расследование беспорядков в Дижоне, сообщило МВД Франции. Как сообщалось, конфликт произошел между выходцами из Чечни и наркоторговцами магрибского происхождения.

МВД намерено «установить обстоятельства, в которых вспыхнули эти столкновения, прояснить факты, установить личности всех вовлеченных в эти недопустимые действия и привлечь их к суду». В ведомстве указали, что «неудержимые нарушения общественного порядка и акты устрашения» требуют «жесткой реакции».

В Дижон направлены полтора мобильных подразделения силовиков, передает РИА «Новости».

В ночь на субботу несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами атаковали кальянную Le Black Pearl. Они были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. Полиция, чтобы разогнать нападавших, использовала слезоточивый газ.

Как сообщалось, в Дижон со всей Франции собрались выходцы из Чечни после того, как местные наркоторговцы магрибского (Северная Африка) происхождения напали на чеченского юношу. 

В понедельник ситуация в городе оставалась напряженной.

В результате столкновений есть пострадавшие.



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