Против Навального возбуждено уголовное дело о клевете

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16.06.2020, 0:15, Новости дня

Российские власти в понедельник сообщили о возбуждении уголовного дела о клевете против оппозиционера Алексея Навального в связи с его комментариями в соцсетях.

Следственный комитет обвиняет 44-летнего Навального в клевете в отношении ветерана Второй мировой войны, который вместе с другими известными россиянами снялся в ролике в поддержку конституционной реформы. Референдум по этой реформе должен состояться 1 июля.

Предлагаемые поправки, в числе прочего, позволят президенту Владимиру Путину баллотироваться еще на два срока и потенциально остаться у власти до 2036 года. Критики инициативы считают ее равносильной конституционному перевороту.

2 июня Навальный опубликовал пост, в котором назвал участников ролика «предателями», «людьми без совести» и «продажными холуями».

В заявлении СК отмечается, что Навальный «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», за что ему может грозить штраф в размере до 1 миллиона рублей или до 240 часов общественных работ.

Сообщается, что расследование по данному делу еще идет.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш пока не дает комментариев.

Навальный регулярно обвиняет российские власти в попытках пресечь его деятельность с помощью уголовного преследования. Кремль эти обвинения отвергает.

В 2018 году Навального не допустили к участию в выборах из-за наличия судимости по делу о хищениях, которое он сам называет сфальсифицированным. Победу на этих выборах с большим перевесом одержал Путин.



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