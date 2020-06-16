 

Правозащитники требуют от властей Кыргызстана снять обвинения со своего коллеги

16.06.2020, 0:15, Новости дня

Представители правозащитных организаций Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» (AHRCA), Защитники гражданских прав (CRD), Международное партнерство по правам человека, Норвежский Хельсинкский комитет (NHC) и Школа права (SL) потребовали от властей Кыргызстана снять обвинения против своего коллеги Камиля Рузиеву, которому были предъявлены обвинения в подлоге.

«Власти Кыргызстана должны немедленно снять обвинения с Рузиева, обеспечить ему защиту от преследования и расследовать жалобы, поданные им о нарушениях прав человека», – говорится в совместном заявлении представителей правозащитных организаций.

Камиль Рузиев возглавляет общественный фонд «Вентус» и известен защитой прав жертв пыток, домашнего насилия и дискриминации по национальному признаку. Согласно заявлению Международного партнерства по правам человека (МППЧ), Рузиев пытался «добиться привлечения к ответственности высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, который обвиняется в нескольких случаях применения пыток, жестокого обращения и других унижающих человеческое достоинство видов обращения». Обвиняемый в пытках сотрудник в ответ угрожал расправой правозащитнику.

29 мая 2020 сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики задержали Рузиева на востоке страны. После задержания Рузиев был проинформирован о том, что в отношении него проводится расследование о подлоге.

По словам правозащитников, Рузиев провел два дня в ИВС, где на него оказывалось давление с целью дать показания против себя.

«Обстоятельства этого дела приводят нас к выводу, что уголовные обвинения против Рузиева направлены на то, чтобы наказать его за его правозащитную деятельность и борьбу против пыток. Мы призываем власти Кыргызстана немедленно освободить его и снять обвинения. Дело Рузиева ясно показывает, насколько уязвим правозащитник в Кыргызстане и как легко ГКНБ, нарушая конституционные принципы, координирует нападения на критиков режима», – сказала Лейла Назгуль Сейитбек, представитель Ассоциации «Права человека в Центральной Азии» по Кыргызстану.

Правозащитные группы, выступающие с данным заявлением, также обеспокоены тем, что ГКНБ ведет расследование по делу Рузиева. Учитывая жалобы, поданные правозащитником против ГКНБ, существуют серьезные сомнения в беспристрастности спецслужб при проведении расследования, считают правозащитники.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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