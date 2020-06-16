 

Мнение: Американскому шпиону Уилану дали 16 лет

16.06.2020, 0:05, Разное

И еще о шпионаже и контрразведке.
Американский шпион Пол Уилан, который пытался вербовать сотрудников спецслужб на территории РФ и собирать секретную информацию, получил 16 лет колонии строгого режима за шпионаж (обвинение просило 18). Сам Уилан заявляет, что он не виноват и не знает, откуда у него при обыске нашли материалы с секретными сведениями. В общем, намерен обжаловать приговор, но есть мнение, что сидеть он будет.

Уверен, что весь срок он конечно не отсидит, как не отсидел в России норвежский шпион Фроде Берг.
Рано или поздно его обменяют на кого-то из наших, кто сидит в американских тюрьмах. Некоторые пишут, что возможно на Бута, но далеко не факт, тем более что в американских тюрьмах не только Бут сидит.

Источник: Colonel Cassad



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