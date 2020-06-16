 

Бокс. Харитон Агрба победил Манука Диланяна на турнире в Москве

16.06.2020, 0:00, Новости дня

В понедельник, 15 июня, Федерация бокса РФ провела в Москве первый турнир в РФ после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В главном поединке турнира, который прошел без зрителей, россиянин Харитон Агрба победил армянина Манука Диланяна единогласным решение судей – 100-90, 100-90, 100-90. Таким образом, 24-летний спортсмен завоевал пояс WBA Continental в первом полусреднем весе.

В рамках шоу прошли еще четыре поединка. Все они завершились победами россиян. Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, Андраник Григорян взял верх над Андреем Исаевым (Белоруссия),Вадим Туков оказался сильнее Фарруха Джураева (Узбекистан), Павел Силягин победил Максима Смирнова, а Владимир Иванов – Игоря Вильчицкого.



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