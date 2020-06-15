За сутки 52 пациента с коронавирусом умерли в Москве

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15.06.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за сутки умерли 52 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония. Общее число умерших вирус-положительных пациентов в столице – 3386 человек, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что за сутки 53 пациента с коронавирусом умерли в Москве.

Напомним, уровень циркуляции коронавируса в Москве упал в 20 раз.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности города к очередному этапу снятия ограничений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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