За сутки 52 пациента с коронавирусом умерли в Москве

15.06.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за сутки умерли 52 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония. Общее число умерших вирус-положительных пациентов в столице – 3386 человек, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что за сутки 53 пациента с коронавирусом умерли в Москве.

Напомним, уровень циркуляции коронавируса в Москве упал в 20 раз.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности города к очередному этапу снятия ограничений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.