За сутки 52 пациента с коронавирусом умерли в Москве
15.06.2020, 23:48, Новости дня
В Москве за сутки умерли 52 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.
У них подтвердилась пневмония. Общее число умерших вирус-положительных пациентов в столице – 3386 человек, передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что за сутки 53 пациента с коронавирусом умерли в Москве.
Напомним, уровень циркуляции коронавируса в Москве упал в 20 раз.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности города к очередному этапу снятия ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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