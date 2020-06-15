Пригожин объяснил стремление Орейро получить российский паспорт
15.06.2020, 23:40, Разное
По словам продюсера,
России необходимо включать в ряды своих граждан больше зарубежных артистов.
Жители нашей страны – люди гостеприимные. Иосиф Пригожин отметил, что заокеанским
звездам будет выгоднее платить налоги у нас.
“В части малого
предпринимательства у нас есть достойные возможности по налогам”, – сказал
музыкальный деятель. В Европе и Америке, считает Иосиф, довольно жесткое
законодательство и поборы.
Пригожин подчеркнул,
что Орейро будет комфортно в Москве. Естественно, знаменитости придется
привыкнуть к тяжелому климату, но взамен она получит возможность двигаться
вперед. Наталию в России все знают и любят.
Напомним, в недавнем
интервью Наталия Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства. Знаменитость ждет, когда ее просьбу рассмотрят. Артистка надеется
на успешный исход дела.
Знаменитость не скрывает,
что с Россией ее связывает многое. Здесь у артистки немало деловых контактов, а
также армия поклонников.
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Отечественные зрители
узнали Наталию Орейро в начале 2000-х, после выхода на экраны сериала “Дикий
ангел”. Актриса исполнила главную роль и саундтрек к
теленовелле. Орейро много раз приезжала в Россию на гастроли как
певица.
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