Пригожин объяснил стремление Орейро получить российский паспорт

15.06.2020, 23:40, Разное

По словам продюсера,

России необходимо включать в ряды своих граждан больше зарубежных артистов.

Жители нашей страны – люди гостеприимные. Иосиф Пригожин отметил, что заокеанским

звездам будет выгоднее платить налоги у нас.

“В части малого

предпринимательства у нас есть достойные возможности по налогам”, – сказал

музыкальный деятель. В Европе и Америке, считает Иосиф, довольно жесткое

законодательство и поборы.

Пригожин подчеркнул,

что Орейро будет комфортно в Москве. Естественно, знаменитости придется

привыкнуть к тяжелому климату, но взамен она получит возможность двигаться

вперед. Наталию в России все знают и любят.

Напомним, в недавнем

интервью Наталия Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства. Знаменитость ждет, когда ее просьбу рассмотрят. Артистка надеется

на успешный исход дела.

Знаменитость не скрывает,

что с Россией ее связывает многое. Здесь у артистки немало деловых контактов, а

также армия поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_world) 12 Июн 2020 в 1:22 PDT

Отечественные зрители

узнали Наталию Орейро в начале 2000-х, после выхода на экраны сериала “Дикий

ангел”. Актриса исполнила главную роль и саундтрек к

теленовелле. Орейро много раз приезжала в Россию на гастроли как

певица.