 

Пригожин объяснил стремление Орейро получить российский паспорт

15.06.2020, 23:40, Разное

По словам продюсера,
России необходимо включать в ряды своих граждан больше зарубежных артистов.
Жители нашей страны – люди гостеприимные. Иосиф Пригожин отметил, что заокеанским
звездам будет выгоднее платить налоги у нас.

“В части малого
предпринимательства у нас есть достойные возможности по налогам”, – сказал
музыкальный деятель. В Европе и Америке, считает Иосиф, довольно жесткое
законодательство и поборы.

Пригожин подчеркнул,
что Орейро будет комфортно в Москве. Естественно, знаменитости придется
привыкнуть к тяжелому климату, но взамен она получит возможность двигаться
вперед. Наталию в России все знают и любят.

Напомним, в недавнем
интервью Наталия Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства. Знаменитость ждет, когда ее просьбу рассмотрят. Артистка надеется
на успешный исход дела.

Знаменитость не скрывает,
что с Россией ее связывает многое. Здесь у артистки немало деловых контактов, а
также армия поклонников.

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Публикация от Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_world) 12 Июн 2020 в 1:22 PDT

Отечественные зрители
узнали Наталию Орейро в начале 2000-х, после выхода на экраны сериала “Дикий
ангел”. Актриса исполнила главную роль и саундтрек к
теленовелле. Орейро много раз приезжала в Россию на гастроли как
певица.



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