 

Проглотила зубную щетку вместе с колбасой: московские врачи спасли необычную пациентку

15.06.2020, 23:40, Разное

Московские врачи достали из пищевода 22-летней девушки зубную щетку. Этим предметом она пыталась протолкнуть застрявший в горле кусок колбасы.

Однако в процессе девушка случайно проглотила вместе с колбасой и саму щетку, после чего позвала на помощь. Ее родители вызвали скорую. Посовещавшись, медики решили извлечь инструмент с помощью эндоскопа, сделав на нем петлю. Им удалось подцепить щетку и удалить ее из тела девушки. После этого пациентку отправили домой.



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