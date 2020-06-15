Экс-глава Нацразведки США – «тревожные звоночки» в российском деле раздавались с самого начала

15.06.2020, 23:37, Новости дня

Экс-глава Нацразведки США Ричард Гренелл заявил, что в «российском расследовании» с самого начала раздавались «тревожные звоночки», от которых, однако, следователи предпочли отмахнуться, пишет Fox News. Сам же Гренелл считает, что такая ситуация сложилась из-за «паршивых овец» внутри разведсообщества, которые манипулировали процессом, исходя из своих политических убеждений.



Reuters

Бывший и.о. директора Национальной разведки Ричард Гренелл считает, что «прозрачность никогда не имеет политического характера». По его мнению, «американцы требуют прозрачности, и это очень не нравится Вашингтону». Подобное заявление он сделал в интервью Fox News.

Ранее в свою бытность и.о. директора Нацразведки Гренелл рассекретил 53 важных стенограммы опроса свидетелей, которые сообщили много нового об истоках «российского дела».

«В российском расследовании с самого начала раздавались многочисленные тревожные звоночки. Когда вы изучите стенограммы и когда прочитаете рассекреченные сноски по некоторым делам, то становится ясно, что в нескольких агентствах нашлись люди, которые подавали предупредительные сигналы», — отметил Гренелл.

«Однако что действительно меня огорчило, так это то, что от этих тревожных звоночков и этих предупреждений отмахнулись, их засекретили и никогда не показывали широкой общественности. И поэтому правду знал лишь очень узкий круг людей, и их молчание действительно оказалось шоком, и именно поэтому я хотел добиться прозрачности», — добавил он.

В числе документов — расшифровки телефонных разговоров между Майклом Флинном — тогда он готовился вступать в должность советника по нацбезопасности — и бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком, которые состоялись в декабре 2016 года. В прошлом месяце Гренелл публично сообщил о своём намерении рассекретить эти стенограммы.

В прошлом месяце Гренелл также дал разрешение на публикацию более 6 тыс. страниц материалов опросов в рамках «российского расследования» комитета по разведке палаты представителей. Глава комитета демократ Адам Шифф под давлением Гренелла и республиканцев, в конечном счёте, опубликовал эти документы, в которых, среди прочего, говорилось, что высокопоставленные чиновники Обамы признавали отсутствие каких-либо «эмпирических доказательств» сговора предвыборного штаба Трампа с Россией.

По словам Гренелла, подобная ситуация во многом сложилась из-за «паршивых овец» в разведсообществе. «Нет никаких сомнений в том, что существуют конкретные люди, причём немало, которые следуя на поводу своих политических предубеждений, манипулируют процессом», — заявил он, оговорившись, правда, что в агентствах служит также немало образцовых чиновников, которым такая ситуация не по душе.