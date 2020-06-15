Стерненко: Мы идем к Венедиктовой

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15.06.2020, 23:35, Новости дня

Одесский активист Сергей Стерненко написал в Facebook вечером 15 июня, что со своими сторонниками направляется к дому, где живет генпрокурор Ирина Венедиктова.

“Едем к Ирине Венедиктовой. Будем спрашивать, как выполнять это идиотское решение суда”, – написал Стерненко.

Сегодня Шевченковскй райсуд Киева отправил его под домашний арест на 60 суток. Активист заявлял, что в определении суда указан адрес воинской части Госпогранслужбы Украины в Одессе. По словам Стерненко, на территорию части его не пропустят, поэтому он не сможет выполнить решение суда.

Їдемо до Irina Venediktova на Круглоуніверситетську, 18/2. Будемо питати як виконувати це ідіотське рішення суду.

Posted by Сергій Стерненко on Esmaspäev, 15. juuni 2020

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Шевченковский райсуд Киева 12 июня начал избирать Стерненко меру пресечения, заседание продолжилось 15 июня. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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