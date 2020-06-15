Трамп подтвердил намерение сократить воинский контингент в Германии

15.06.2020, 23:30, Новости дня

США намерены сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО, сообщил президент США Дональд Трамп.

Он обвинил Берлин в нарушении «обязательств по платежам НАТО». Германия, как сообщил Трамп, должна альянсу «миллиарды».

«Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят?» – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Трамп заявил: «Почему Германия платит РФ миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится», – передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США сократить почти на четверть свой контингент в Германии.