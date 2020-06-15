Трамп подтвердил намерение сократить воинский контингент в Германии
15.06.2020, 23:30, Новости дня
США намерены сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО, сообщил президент США Дональд Трамп.
Он обвинил Берлин в нарушении «обязательств по платежам НАТО». Германия, как сообщил Трамп, должна альянсу «миллиарды».
«Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят?» – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Трамп заявил: «Почему Германия платит РФ миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится», – передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США сократить почти на четверть свой контингент в Германии.
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