 

Трамп подтвердил намерение сократить воинский контингент в Германии

15.06.2020, 23:30, Новости дня

США намерены сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО, сообщил президент США Дональд Трамп.

Он обвинил Берлин в нарушении «обязательств по платежам НАТО». Германия, как сообщил Трамп, должна альянсу «миллиарды».

«Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят?» – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Трамп заявил: «Почему Германия платит РФ миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится», – передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США сократить почти на четверть свой контингент в Германии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / В Японии потребовали заполучить от РФ «все четыре острова»

06.06 / Учреждения культуры вместо денег за билеты смогут выдавать ваучеры

01.05 / ГИБДД предупредила о массовых рейдах на майские праздники

07.05 / Independent – итальянские учёные утверждают, что нашли вакцину от коронавируса

19.05 / МИД Украины ведет переговоры с другими странами о восстановлении регулярного авиасообщения – СМИ

08.05 / Глава Минздрава призвал не ориентироваться на понятие «плато»

02.05 / В Ставрополе организовали прощание с мэром города в условиях коронавируса

14.05 / «Единая Россия» решила направить на помощь медикам 402 млн рублей

12.06 / Зеленский захотел обсудить «вопрос» Крыма

05.06 / Молодая мать утопила новорожденную дочь в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска