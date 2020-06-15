Эксперт: Twitter банит любого написавшего хорошее про Россию

15.06.2020, 23:08, Новости дня

«Я связываю бан с рекламой аккаунта «Хорошие новости». Там были хорошие новости о России. В Twitter нельзя ничего говорить хорошего про нашу власть, про наше государство», – сообщил газете ВЗГЛЯД интернет-бизнесмен Владислав, у которого администрации Twitter заблокировала сеть с миллионами подписчиков.

«У меня была коммерческая сеть с аудиторией в 7 млн подписчиков, которую без объяснения причин заблокировали с декабря. Когда мою сеть запретили, я в недоумении отправил администраторам сети запрос по этому поводу, но два месяца мне никто не отвечал. Наконец пришел ответ, причем нелепый. Нас забанили за «искусственное подогревание интереса» к неким другим твитам. И только теперь я узнал настоящую причину, – за пропаганду партии «Единая Россия», хотя этим я никогда не занимался», – рассказал интернет-бизнесмен по имени Владислав, пожелавший скрыть свою фамилию.

«Сам я новости не делал, люди обращались к нашей компании и платили за рекламу, точнее – за ретвиты каких-то чужих постов. Образно говоря, мы делали репосты, за что мне платили по 10 тыс. рублей. Авторских прав никаких не нарушали, наркотики, оружие не рекламировали. Скажем, был аккаунт «Комик», где размещались шутки западных стендап-комиков. «Саманта-дарк» – это был самый крупный. На нем размещались просто «женские» цитаты», – рассказал интернет-бизнесмен Владислав.

«Мы рекламировали несколько раз твиттер стройкомплекса Москвы. Его, кстати, тоже забанили. И еще – твиттер «Хорошие новости». Но пропаганды там не было. Там было что-то из серии: построили мост, потушили пожар, вылечили животных», – недоумевает Владислав.

«В том ответе, который поступил к нам спустя два месяца, администрация Twitter ссылалась на правило, согласно которому один человек не может владеть множеством аккаунтов, которые подписаны друг на друга. У одного нашего аккаунта было 2,5 млн подписчиков. Чтобы не заблудиться, друг на друга действительно подписались. Но из 2,5 млн подписчиков всего лишь 19 – это наши. Разве это называется искусственное подогревание интереса?», – риторически спрашивает бизнесмен.

«К нам обращались с просьбой сделать репост какой-то записи, мы делали – скажем, сразу с 20 аккаунтов. Это что, искусственное подогревание интереса? Но это же просто реклама. Кстати, что важно, администраторы в свое письме сослались на правила, у которых не была даже указана дата появления. Вообще непонятно, когда они это правило ввели. Они не предупреждали, никакого уведомления от них не приходило, я никакого согласия не подписывал. Они просто скинули ссылку на страницу, которая непонятно когда была создана», – недоумевает Владислав.

«С 2010 года я развивал эту сеть, зарабатывал на ней, все правила читал досконально. Если вдруг в чем-то мы нарушали, нам приходили предупреждение, сообщали про «временные ограничения аккаунта» и просили исправить недочеты. Мы исправляли. А тут нас забанили насовсем!», – возмущается бизнесмен. «Только 12 июня я узнал настоящую причину – что нас закрыли за пропаганду партии «Единая Россия», хотя этим наша компания никогда не занималась», – сообщил он.

Теперь стало ясно, что настоящая причина блокировки другая – вмешательство Twitter в политику, считает Владислав. «Я связываю бан с рекламой аккаунта «Хорошие новости». Там были хорошие новости о России. Если это пропаганда, почему тогда за пропаганду либеральных взглядов не блокируют, а блокируют любого, кто решит написать, допустим, что Путин сделал правильно. Нельзя ничего говорить хорошего про нашу власть, про наше государство», – считает бизнесмен.

«Меня всегда теперь твиттер банит. После декабря я толком даже не могу им пользоваться. Захожу в твиттер, рассказываю эту историю – и меня сразу банят. Журналист Кашин меня репостнул – и меня тут же опять закрыли», – жалуется Владислав.

Напомним, 12 июня социальная сеть Twitter объявила о причинах, по которым она еще полгода назад заблокировала более 1 тыс. российских аккаунтов. В заявлении компании говорится о «скоординированных перепостах записей и усилении неоригинальной информации ради политических целей». Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в этой связи выразил мнение, что Twitter – это «политический фильтр, формирующий заданным образом сознание пользователей». Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич не без иронии отметил, что таким образом компания Твиттер сделала «подарок» нашей стране ко Дню России.

Администрация конкурса управленцев «Лидеры России» в понедельник направила запрос соцсети Твиттер о причинах блокировки официального аккаунта проекта. «В администрации конкурса удивлены подобным действием со стороны социальной сети», – передает ТАСС сообщение конкурса.При этом в пресс-службе уточнили, что аккаунт платформы «Россия – страна возможностей», флагманским проектом которой являются «Лидеры России», и конкурса «Лидеры России. Политика» заблокированы не были.