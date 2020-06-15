Представитель Киева заявил об отсутствии обязательств по минским соглашениям

15.06.2020, 23:08, Новости дня

Замглавы делегации Украины в контактной группе по Донбассу Александр Мережко сообщил о рекомендательном характере минских соглашений, сообщил полпред РФ в группе Борис Грызлов.

Грызлов напомнил, что прежде украинские власти признавали обязательность минских соглашений для выполнения как Украиной, так и Донбассом. Однако Мережко заявил, что «Комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств», сказал Грызлов.

По его словам, такое заявление на переговорах было сделано в первый раз, передает РИА «Новости».

«Возникает вопрос – на основании чего Киевом велась работа на протяжении пяти лет», – сообщил полпред России, отметив, что «новые люди» на переговорах отрицают «правовую основу договоренностей и тем самым, перечеркивают работу своих предшественников».

Как подчеркнул Грызлов, Киев в очередной раз пытается «разрушить переговорный процесс». Он сказал, что «это прямой путь к замораживанию конфликта», если Киев официально придерживается такой позиции.

Напомним, Киев назначил новых представителей в Трехстороннюю контактную группу, задачей которой является фиксация выполнения/невыполнения соглашений. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто, по версии Киева, представляет Донбасс и каковы истинные намерения Украины.