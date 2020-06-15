 

Канада назвала приговор Уилану политически мотивированным

15.06.2020, 23:08, Новости дня

МИД Канады утверждает, что приговор Полу Уилану, которого Мосгорсуд признал виновным в шпионаже против России, является якобы политически мотивированным.

Внешнеполитическое ведомство Канады «глубоко обеспокоено приговором и его суровостью». По мнению Канады, «строгость приговора» демонстрирует, что РФ якобы «использует свою судебную систему в качестве политического инструмента».

Оттава призвала Москву «обеспечить справедливый и прозрачный апелляционный процесс без политического вмешательства», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBC.

Уилан является гражданином США, Великобритании, Ирландии и Канады.

В понедельник Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже в пользу США и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

МИД РФ отметил, что говорить о чрезмерной суровости приговора нельзя, так как в США и других западных странах за шпионаж предусматриваются десятки лет тюрьмы без права помилования.



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