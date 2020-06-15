США и ЕС выразили поддержку Украине

15.06.2020, 23:01, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррелл, а также министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудили значение трансатлантического партнерства в восстановлении экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19.

Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента.

Главы внешнеполитических ведомств также «поддержали нашу общую приверженность демократическим ценностям, которые служат оплотом против попыток России и КНР подорвать демократические общества», – отметила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

«Госсекретарь подчеркнул совместную решимость США и ЕС в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и наше настойчивое требование, чтобы Россия прекратила свои агрессивные действия в регионе Донбасса», – подчеркивается в документе.