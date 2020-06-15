 

Маккол представил промежуточный доклад о происхождении COVID-19

15.06.2020, 23:01, Новости дня

Ведущий республиканец в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Майкл Маккол в понедельник представил промежуточный отчет по итогам расследования о происхождении COVID-19 и первых ответных мерах.

В докладе есть разделы, посвященные тому, как вирус распространялся по территории Китая, как он распространился в другие страны и почему не соблюдались международные правила, введенные в связи с реакцией КПК на эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году. В докладе также содержатся рекомендации, призванные предотвратить подобные ситуации в будущем.

«После нескольких месяцев расследования стало ясно, что сокрытие коронавируса Коммунистической партией Китая, особенно в первые дни вспышки, сыграло значительную роль в превращении местной эпидемии в глобальную пандемию, – заявил Маккол. – И, к сожалению, Всемирная организация здравоохранения под руководством генерального директора Тедроса [Аданома Гебрейесуса] только усугубила проблему, неоднократно игнорируя предупреждения о серьезности вируса, в том числе от своих собственных экспертов в области здравоохранения, и в то же время вторя пропаганде КПК без независимого подтверждения ее утверждений. Это был провал монументальных масштабов, и крайне важно раскрыть истину, чтобы выработать меры предосторожности на будущее и предотвратить повторение подобных ситуаций».

Доклад основан на различных источниках информации, включая данные из мессенджера WeChat и посты в соцсетях от врачей и жителей города Ухань, сообщения СМИ, научные статьи и исследования, разработки аналитических центров и публичные оценки американских и французских разведслужб.

Напомним, что Маккол является председателем Рабочей группы по Китаю, которая отвечает за поиск и устранением наиболее серьезных угроз со стороны КПК. Более подробный доклад будет выпущен в ближайшие месяцы.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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