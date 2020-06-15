Мнение: Боевая техника следующего поколения

15.06.2020, 22:52, Разное

Проект комплексной роботизированной системы основанной на мобильных дронах, которые должны заменить на поле боя танки и различные ББМ.

Интервью с майором Кори Уоллесом, который занимается практическими вопросами реализации программы NGCV в Пентагоне.

Плюс аналогичная концептуальная разработка от Milrem Robotics

Роботизированный танк + платформа типа наших "Уранов".

Тестировать планируют начать в конце 2020-го года.