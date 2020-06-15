 

Мнение: Боевая техника следующего поколения

15.06.2020, 22:52, Разное

Проект комплексной роботизированной системы основанной на мобильных дронах, которые должны заменить на поле боя танки и различные ББМ.

Интервью с майором Кори Уоллесом, который занимается практическими вопросами реализации программы NGCV в Пентагоне.

Плюс аналогичная концептуальная разработка от Milrem Robotics
Роботизированный танк + платформа типа наших "Уранов".
Тестировать планируют начать в конце 2020-го года.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / США планируют обвинить Китай в кибератаках на центры разработки вакцин от COVID-19

07.05 / Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных

10.04 / В поисках спасительного выхода

12.05 / Сама нежность: Натали Портман поделилась редким снимком с детьми

06.05 / Зарубившего мачете двухлетнюю дочь жителя Саратова отправили на лечение

15.04 / Мнение: Галковский о гуманитариях

06.05 / Стала известна причина высокой смертности у мужчин от коронавируса

10.05 / Савичева рассекретила тайну рождения дочери

27.05 / Отрицающий COVID-19 настоятель Среднеуральского монастыря предстанет перед церковным судом

20.05 / Сыгравшая маленькую Женю в «Сватах» Ульяна Иващенко рассказала, почему не любит вспоминать о съемках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска