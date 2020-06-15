Мнение: Боевая техника следующего поколения
15.06.2020, 22:52, Разное
Проект комплексной роботизированной системы основанной на мобильных дронах, которые должны заменить на поле боя танки и различные ББМ.
Интервью с майором Кори Уоллесом, который занимается практическими вопросами реализации программы NGCV в Пентагоне.
Плюс аналогичная концептуальная разработка от Milrem Robotics
Роботизированный танк + платформа типа наших "Уранов".
Тестировать планируют начать в конце 2020-го года.
Источник: Colonel Cassad
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