 

“Севилья” из-за автогола на 87-й минуте упустила победу над “Леванте”

15.06.2020, 22:45, Новости дня

В рамках 29-го тура чемпионата Испании "Леванте" на поле домашнего стадиона в Валенсии сыграл вничью с "Севильей" – 1:1. "Красно-белые" довели беспроигрышную серию в турнире до семи матчей – три победы, три ничьи.

Первый тайм завершился без забитых мячей. Счет в игре на первой минуте второй половины встречи открыл нападающий гостей Люк де Йонг. Его одноклубник Диего Карлос восстановил равенство в счете, отправив мяч в свои ворота за три минуты до окончания основного времени.

"Севилья" с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице, а "Леванте", завершивший третий матч кряду вничью, расположился на 12-й строчке, имея в активе 35 очков.

Напомним, рестарт Ла Лиги состоялся в четверг, 11 июня. Испания стала второй из европейских стран, кто возобновил матчи чемпионата страны. Ранее это сделала Германия. Турнир был прерван в начале марта из-за угрозы распространения коронавируса.



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