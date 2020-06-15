Пожар и утечку топлива в московском парке проверит прокуратура

15.06.2020, 22:45, Новости дня

Дым из колодцев не территории парка 850-летия Москвы стал поводом для прокурорской проверки. Прокуроры проверят исполнение экологического и природоохранного законодательства после задымления коллектора на парковой территории. После тушения пожара в коллекторах парка в Чакинской пойме установлены боновые заграждения.

Коллекторы на улице Капотня принадлежат "Мосводостоку", сообщает РИА Новости. Из коллекторов после ликвидации пожара происходит утечка нефтепродуктов. Московскому нефтеперерабатывающему заводу территория, где произошли пожар и утечка дизтоплива, не принадлежат.

Дым 15 июня струей поднимался из колодцев парка и заволакивал его территорию. В 20 часов 55 минут возгорание удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших нет.

По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.